Eskişehir'de İlkokulda Öğretmenlere Saldırı: 4 Öğretmen Yaralandı

ESKİŞEHİR'de bahçesine girdiği bir ilkokulda görev yapan 4 öğretmeni darbederek, çakıyla tehdit ettiği iddia edilen Özkan Kekeç (25), gözaltına alındı. Kekeç, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve bıçaklı tehdit' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de oturan Özkan Kekeç, dün Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu'na gitti. Bahçeye girdikten sonra 'Ayşe' adında öğretmeni aradığını söyleyerek cebinden çıkardığı çakıyla çevrede dolaşan Kekeç, kendisini uyaran öğretmenlerle tartıştı. Çıkan arbedede 4 öğretmeni darbettiği belirtilen Kekeç, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Özkan Kekeç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten yaralama ve bıçaklı tehdit' suçlarından tutuklandı. Adliyeden elleri arkadan kelepçeli olarak çıkarılan Kekeç, gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

SENDİKALAR SALDIRIYI KINADI

Olayın ardından Eğitim-Sen, Eğitim Birsen, Türk Eğitim-sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir temsilcileri okul bahçesinde toplanarak saldırıyı kınadı. Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1'Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, öğretmenlik meslek kanununda, eğitim çalışanlarını şiddete karşı koruyacak bir maddenin eklenmesi gerektiğini söyledi. Saldırıyı kınayan Akar, "Okulda meydana gelen üzücü olayda, öğretmen arkadaşlarımıza bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Dört arkadaşımız yaralanmış ve saldıranı okula sokmamak için mücadele etmişlerdir. Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

YARALANAN ÖĞRETMEN YAŞANANLARI ANLATTI

Şüpheli Özkan Kekeç ile çıkan arbedede dizinden yaralandığını ifade eden öğretmenlerden Ufuk Ürşan ise yaşananları anlatarak, "Okula giren kişinin bir kadın öğretmenimize saldırdığını görünce, üzerine gittim. Engellemek istedim, bana bıçakla saldırdı. Çok üzücü bir olaydı. Bu kişiyi daha önceden görmedik, bizimle bağlantısı yok. Ayşe diye bir öğretmen varmış onu arıyormuş. Madde kullandığını düşünüyoruz. Sabıka kaydı da varmış. Benle beraber dört arkadaşımız olaydan etkilendi ama en çok zararı ben gördüm. Bacağımdan yaralandım. Okulda ön bahçedeydi. Kimse yok, arkadaşlarımızla yakalayıp polise teslim ettik" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.