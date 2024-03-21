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Eskişehir'de Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte 25 özel öğrenci ile eğlenceli vakit geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim görmekte olan 25 özel öğrencinin katılımıyla Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sergilenerek çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 21 Mart Etkinlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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