Eskişehir'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sonucunda 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla oğlu Yakup Kart'ı (29) göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR