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Eskişehir'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti

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Eskişehir'de çıkan tartışma sonucunda baba, 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sonucunda 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla oğlu Yakup Kart'ı (29) göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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