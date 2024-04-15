Eskişehir'de Alışveriş Merkezi İnşaatında İşçi Düştü

Eskişehir'de bir alışveriş merkezi inşaatında düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı Mahallesi 71 Evler Mahallesi Selman Sokak'ta yapımı devam eden bir alışveriş merkezinde çalışan inşaat işçisi M.Y., yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer işçiler tarafından fark edilen işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin vücudunda kırıkların meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR