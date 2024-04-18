Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parka Cezai İşlem

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 643 bin 955 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 15 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 96 bin 585 TL, 96 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 66 bin 240 TL ve 757 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 481 bin 130 TL para cezası kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 643 bin 955 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR