Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu Bayram ziyaretinde çıkan yangın olası felaketin ucuz altılamasına neden oldu Meyve kasalarından çıkan yangında manav ve 7 katlı bina ağır hasar aldı Eskişehir'de bir manavın yan tarafında bulunan meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan...

Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu

Bayram ziyaretinde çıkan yangın olası felaketin ucuz altılamasına neden oldu

Meyve kasalarından çıkan yangında manav ve 7 katlı bina ağır hasar aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir manavın yan tarafında bulunan meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında, dükkan ve üzerindeki 7 katlı bina ağır hasar aldı. Olayda manav sahibi dumandan etkilenirken, bina sakinlerinin bayram ziyaretinde olması olası bir felaketin önüne geçti.

Olay Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre manavın yanında bulunan meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Alevlerin büyümesiyle, yangın dükkanı ve üzerindeki 7 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevlerin teslim olduğu cephede bulunan dairelerde oturan vatandaşların bayram ziyareti nedeniyle bina da olmadığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında manav sahibi işletmeci dumandan etkilenirken, dükkanı kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin endişeyle izlediği olayda 7 katlı binanın bir cephesi kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında binanın yanında park halinde olan bir aracın ise plastik parçalarının eridiği gözlendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binayı içerden ve dışardan uzun süre soğuttu. Bayram ziyaretinde olan bina sakinlerinden dolayı çoğunluğu boş olan daireler, olası bir tehlikenin ucuz atlatıldığı olarak yorumlandı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.