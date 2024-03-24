Eskişehir'de 20 Bin TL Değerindeki Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince, 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesindeki bir ikamette 20 bin TL değerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin N.G. ve S.C. olduğu tespit edildi. Kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR