Eskişehir'de 110 Bin TL Değerindeki Motosiklet Çalındı

Eskişehir'de 110 bin TL değerindeki motosikletin direksiyon kilidinin kırılarak çalındığı anlar, güvenli kamerasına yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina girişinde park halinde bulunan 16 BDA 739plakalı 110 bin TL değerindeki motosiklet, hırsızlık şüphelisi 4 kişinin hedefi oldu. Şüphelilerden 2'si gözcülük yaparken 2'si park halindeki motosiklete yöneldi. Direksiyon kilidini kırdıkları halde çalıştıramadıkları motosikleti sürükleyerek götüren hırsızlar, binanın girişinde bulunan güvenlik kamerasına yakalandı.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR