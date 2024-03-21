Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 110 Bin TL Değerindeki Motosiklet Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 110 bin TL değerindeki motosikletin direksiyon kilidinin kırılarak çalındığı anlar, güvenli kamerasına yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina girişinde park halinde bulunan 16 BDA 739plakalı 110 bin TL değerindeki motosiklet, hırsızlık şüphelisi 4 kişinin hedefi oldu. Şüphelilerden 2'si gözcülük yaparken 2'si park halindeki motosiklete yöneldi. Direksiyon kilidini kırdıkları halde çalıştıramadıkları motosikleti sürükleyerek götüren hırsızlar, binanın girişinde bulunan güvenlik kamerasına yakalandı.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Eskişehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title