Eski nişanlı dehşetinde cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de işine gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartışmış tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Yıldız, Bahar Kaban'a ateş etmişti. Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürerken saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Yıldız Kaban'ın arkasından gelerek kolundan çekiştirdiği ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.