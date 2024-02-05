Esenyurt'ta Polis Kovalamacası

İstanbul Esenyurt'ta polisin "dur" ihtarına uymayan bir şahıs, izinli olan ve arkadaşını ziyarete gelen bekçi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 1 şubat Perşembe günü saat 16.40 sıralarında polisin "dur" ihtarına uyman bir kişi kaçmaya başladı. Kaçan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin kovaladığı şahıs 350. Sokak'a geldiği sırada izinli olan ve esnaf arkadaşını ziyarete gelen bekçi tarafından yakalandı. Kovalamaca ve şahsın bekçi tarafından yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, kovalamaca yaşandığı ve şahsın bekçi tarafından yakalandığı görülüyor. - İSTANBUL