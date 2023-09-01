Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Düzenledi

Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, kaldırımda bir kadınla sohbet eden adama 4 el ateş ederek kaçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli saldırganlar sokak ortasında dehşet saçtı; 1 yaralı

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, sokak ortasında dehşet saçtı. Maske ve kasklı saldırganlar, kaldırımda bir kadınla sohbet eden adama 4 el ateş ederek kayıplara karıştı. 3 merminin isabet ettiği adam çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre motosikletli iki şahıs, husumetlisi olduğu düşünülen Ülker A.'ya sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Kaldırımda bir kadınla konuşan Ülker A.'ya 4 el ateş eden saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yerde kanlar içerisinden yatan adamı bir minibüs ile hastaneye kaldırırken, durum polis ekiplerine bildirdi. 3 merminin isabet ettiği Ülker A.'nın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polisler olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anlarını anlatan bir esnaf, "4 el silah sesi duyduk ve dışarı çıktık. Köşede silahla vurulmuş bir adam vardı. Yaralının bilinci açıktı ve ambulans beklenmeden bir minibüs ile hastaneye götürüldü. Silah seslerini duyunca korktuk gerçekten. Şahıslarda zaten ateş ettikten sonra hemen kaçtılar" diyerek yaşanan olayı anlattı.