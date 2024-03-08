Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Kuyumcuya Giren Hırsız, Kuyumcu Sahibinin Silahına Karşı Kaçtı

Güncelleme:

Esenyurt'ta bir kuyumcuya giren acemi hırsız, silah doğrultup tüm altınları istedi. Ancak kuyumcu sahibi alarma basıp, kendi silahına davranınca hırsız kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kuyumcuya giren acemi hırsız, silah doğrultup tüm altınları istedi. Kuyumcu sahibi alarma basıp, tezgah altında bulunan kendi silahına davranınca hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar kuyumcu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı dükkanı kapatmak üzere gün sonu alıyorlardı. Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu. İçeriye giren hırsız, "Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın" dedi. İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak oyalamaya çalıştı. Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp yardım istedi. Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu. Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.

Soygun girişimi kamerada

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kuyumcuya geldi. Kamera ve parmak izi alan ekipler kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Nallıhan adayı Korhan Özkıvanç kimdir? Saliha Özçınar kimdir? AK Parti İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler kimdir? CHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? 8 MART Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler | Kısa, anlamlı sözler Rıza Akpolat kimdir? CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat kaç yaşında, nereli? Hasan Mutlu kimdir? CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli? Mesut Öksüz kimdir? CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Öksüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Pursaklar adayı Baran Yalçınkaya kimdir? DEM Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Sincan adayı Nevroz Bulak kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar adayı Mustafa Erbek kimdir? Emine Gülizar Emecan kimdir? CHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA 8 MART AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title