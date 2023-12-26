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Esenyurt'ta Kamyonun Çarptığı Motor Kurye Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı motor kurye, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motor kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motor kuryeye çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Koza Güvenlik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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