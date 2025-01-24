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Esenyurt'ta Esnafa Haraç İsteyen Çete: 8 Kez Kurşunladılar

Esenyurt'ta Esnafa Haraç İsteyen Çete: 8 Kez Kurşunladılar
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Esenyurt'ta bir çete, esnaf Ali Haydar Topkaya'dan 5 milyon lira haraç istemesi sonrasında, Topkaya'nın işyerini 20 gün içinde 8 kez kurşunlayarak tehdit etti. Olay polise bildirildi ve yetkililer çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta esnaflardan haraç isteyen çete üyeleri, Ali Haydar Topkaya isimli esnafı arayarak 5 milyon lira para istedi. Topkaya, "1 Kuruş dahi vermen" diyerek haracı reddedince 20 gün içerisinde işyerleri 8 kez kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı ve tehdit edilerek haraç istendiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 6 Ocak'ta İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre esnaflardan haraç isteyen bir çetenin üyeleri, Ali Haydar Topkaya'yı arayarak "Bize 5 milyon TL borcun var" dedi. Topkaya'nın para vermeyeceğini söylemesi üzerine ise küfür ve tehdit eden şahıslar, sonraki 20 günlük süreçte işyerlerini 8 kez kurşunladı. Gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırılarda işyerlerine onlarca mermi isabet ederken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Tehdit ve silahlı saldırılar üzerine durumu polise bildiren Topkaya, "Devletimiz yanımızda, 1 kuruş dahi vermem" diyerek şahıslara tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatırken, Topkaya'nın işyerleri önünde de güvenlik önlemleri aldı.

"5 milyon TL borcum olduğunu söylediler"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali Haydar Topkaya, "6 Ocak'ta işyerimiz kurşunlandı. Bizi telefonla arayarak 5 milyon TL borcum olduğunu söylediler. 'Nereden borcum' var dediğimde ise 'O parayı ödeyeceksiniz' dediler. Ödemeyince ise tehdit ettiler ve 8 kez işyerlerimizi kurşunladılar.5 milyon TL haraç istiyorlar, 1 TL dahi vermeyeceğiz, 1 TL dahi alamayacaklarını bilsinler. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz, biz bu insanların seviyesine inmek istemiyoruz. Bizi günü birlik arıyorlar" dedi.

"İşyerlerimiz 8 kez kurşunlandı"

Tehditler aldıklarını belirten Beşir Topkaya, "Bilinmeyen kişiler tarafından tehdit ediliyoruz, işyerlerimiz 8 kez kurşunlandı. 5 milyon TL para istiyorlar, telefonlarla arayıp tehdit ediyorlar. Gelin diyoruz, gelmiyorlar da. Esenyurt'ta bir çete olduklarını söylediler bizde devlete başvurduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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