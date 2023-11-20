Esenyurt'ta Arkadaşını Bıçakla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. İncelemeler sonucunda, kavgada bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde, kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Y.G'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olay yeri yakınlarında kıyafeti ve yüzünde kan lekesi bulunan E.K'yi cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyetteki ilk sorgusunda yakın arkadaşı Y.G. ile alkol aldıktan bir süre sonra tartıştığını ifade eden E.K'nin, aralarında çıkan kavgada arkadaşını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan E.K, daha sonra adliyeye sevk edildi.