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Esenler'de Asker Konvoyunda Tehlikeli Hareketler

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Esenler'de araç ve motosikletlilerin katıldığı konvoyda trafiği tehlikeye düşüren hareketler ve asker adayının havaya ateş açması kameraya yansıdı.

Esenler'de araç ve motosikletlilerin katıldığı konvoyda aracın üst camından dışarı çıkan asker adayı havaya üst üste ateş açtı. Konvoyda bulunanların trafiği tehlikeye düşüren hareketleri de dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de otomobil ve motosikletlilerin asker uğurlamak için yaptığı konvoyda inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Konvoydakiler trafikte zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken, aracın üst camından dışarı çıkan asker adayı ise silahla havaya üst üste ateş açtı. "Bu kadarına da pes" dedirten anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenler Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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