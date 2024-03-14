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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, fişekler ve tabanca parçaları da bulundu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında; Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 350 adet 7.65 mm fişek, 50 adet 9 mm fişek, 15 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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