Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 48,65 Gram Esrar Ele Geçirildi

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48,65 gram esrar ele geçirilerek 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin yapılan çalışmalarda;

Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve Türk Ceza Kanunu 191 inci maddesi "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna karşı yapılan operasyonda; H.K isimli şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında 3,98 gram esrar ele geçirildi. Akabinde yapılan çalışma neticesinde H.K'ya uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.D., C.A., ve B.T.'nin ikametinde yapılan aramada ise 5 parça halinde 44,67 gram esrar olmak üzere toplamda 48,65 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına alınan H.K., A.D., C.A., ve B.T. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN