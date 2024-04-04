Erzincan'da TIR Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Erzurum karayolunun 11. kilometresi Büklümdere kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abidin Çelikhan idaresindeki 06 CEB 679 plakalı TIR, Erzincan istikametinden Erzurum'a doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun ortasında devrilerek yan yattı. Kazada sürücü Abidin Çelikhan ile yanında bulunan Mithat Kartal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve jandarma ekipleri ulaşımı Erzurum istikametine karşı şeritten tek yön olarak verdi. - ERZİNCAN