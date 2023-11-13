Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'da terör örgütünün kullandığı malzeme deposu tespit edilerek yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bölücü terör örgütü mensuplarını aramak, bulmak, etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, mağara ve depoları imha etmek maksadıyla Kemah İlçesi Acemoğlu Vadisi bölgesinde icra edilen Şehit J.Er Önder Muratoğlu operasyonu kapsamında; Acemoğlu Vadisi Bölgesinde tespit edilen mağara içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen malzeme deposu tespit edildi. Mağara içerisinde yapılan arama neticesinde; 40 adet büyük tüp (20 adet dolu, 20 adet boş ), 2 adet kuzine soba, 1 adet 90 amper akü, 1 adet 60 amper akü, 1 adet hard disk, 3 adet battaniye, 1 adet 700 metre uzunluğunda branda, 6 adet jelikan bidon (boş), 4 adet yabani hayvan derisi, 2 adet setüstü ocak, 10 çuval naylon ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile adli işleme başlanıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmekte olduğu bildirildi. - ERZİNCAN