Erzincan'da jandarma ekiplerince 11 faili meçhul olayın 10'u aydınlatıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı nisan ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Nisan ayında yakalanan 31 kaçak göçmenin 30'unun sınır dışı edildiği kaydedildi. Jandarma ekipleri, 1 ay içerisinde çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler de ele geçirerek 11 faili meçhul olayın 10'unu aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, nisan ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde;

230 paket kaçak sigara, 1169 gram metamfetamin, 290 gram afyon sakızı, 280 adet narkotik/psikotrop tablet, 13 adet sikke, 2 adet tarihi obje ele geçirilerek, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; 3 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı, 2 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, yakalanan düzensiz göçmenlerden 1'i serbest bırakıldı 30'u ise sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT), 11 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 10 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 122 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve Erzincan'da toplam 183 şahıs yakalandı. - ERZİNCAN