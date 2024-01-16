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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 5 kadın fuhuştan kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı ve 3 zanlı tutuklandı. Operasyon, 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliğine bağlı 2 ekip ve 10 personel ile yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu mağdur kadınların kurtarılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için; 10 ekip 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahıslar belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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