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Enkazlardan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Enkazlardan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkazlardan çıkarılan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkazlardan çıkarılan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazlarından çıkan değerli eşyalar Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Polis ekipleri değerleri eşyaları sahiplerine teslim ediyor. Bu güne kadar Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından enkazlardan çıkarılan 89 bin lira,12 bin 800 Euro,5 bin İsviçre Frangı,37 adet cep telefonu,18 adet altın bilezik,13 adet altın küpe,12 adet altın yüzük,72 adet çeyrek altın, 62 adet yarım altın, 53 adet altın kolye, 8 adet çelik kasa, 8 adet av tüfeği,7 adet saat, onlarca bilgisayar, tablet ve onlarca araç sahipleri olan 242 vatandaşa polis ekipleri tarafından teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Gölbaşı 3. Sayfa Haberler

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