Endonezya'da Nikel Tesisi Patlamasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

- Endonezya'da nikel tesisinde patlama: 13 ölü

JAKARTA - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda Endonezya Tsingshan Paslanmaz Çelik firmasına ait bir nikel tesisinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir nikel tesisinde patlama meydana geldi. Endonezya Tsingshan Paslanmaz Çelik firmasına ait olduğu öğrenilen tesiste bugün yaşanan patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Nikel işlemeye dayalı endüstrilerin bulunduğu sanayi alanı Endonezya Morowali Endüstri Parkı yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın işçilerin yerel saatle 05.30'da fırını onardıkları ve plakaları yerleştirdikleri sırada gerçekleştiği belirtilirken, hayatını kaybeden 8 işçinin Endonezyalı, 5'inin ise Çinli olduğu aktarıldı.

İlk incelemelere göre patlamaya fırında biriken bir miktar sıvının neden olduğu ifade edilirken, ilk patlamanın ardından tesiste çok sayıda oksijen tüpünün bulunması nedeniyle başka patlamaların da meydana geldiği aktarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın yerel saatle 09.10'da söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın taraflarla koordinasyon içinde devam ettiği ve mağdurların tüm tedavi masraflarının karşılanacağı belirtildi.