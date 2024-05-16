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Emirdağ'da Motosiklet Kullanıcılarına Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitimde, motosiklet kullanıcılarına tescil, sürücü belgesi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik güvenli trafik eğitimi verildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Emirdağ-Çifteler otogar kavşağı'nda motosiklet kullanıcılarına trafik eğitimi verildi. Eğitimde, ekipler tarafından motosiklet kullanıcılarına; sınıfına göre motosikletlerin tescile tabi olduğu, hangi sınıf sürücü belgesi ile kullanılması gerektiği, motosiklet sürücülerinde bulunması gereken (kask, reflektif yelek) konuları ve genel trafik konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda sürücülere reflektif yelek dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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