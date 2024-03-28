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Elazığ'da soba yangını çatı katını kül etti

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Elazığ'da soba, yangına neden oldu çatı katı kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinde sobadaki alevin sıçraması nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı kül oldu. Yangının yakında bulunan odunluğa sıçramaması faciayı önledi.

Olay Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, yanan sobadan sıçrayan alevler nedeni ile çatı katında yangın çıktı. İş yeri sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının odunluğa sıçramaması faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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