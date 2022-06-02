Elazığ'da sahte alkol operasyonu - Haberler

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Elazığ'da sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da sahte alkol operasyonu

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 24 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 24 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini alarak çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir şüpheli, depoya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada ise 24 litre sahte rakı ve bir miktar etil alkol ele geçirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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