Elazığ'da park halindeki araçlara çarpan pikapta 1 kişi yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ