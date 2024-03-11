Elazığ'da park halindeki araçlara çarpan pikapta 1 kişi yaralandı
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansta müdahale edildi.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ