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Elazığ'da park halindeki araçlara çarpan pikapta 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansta müdahale edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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