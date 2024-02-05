Elazığ'da otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ