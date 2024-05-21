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Elazığ'da Kamyon Devrildi: Sürücü Kurtarıldı

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Elazığ'da bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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