Elazığ'da Kamyon Devrildi: Sürücü Kurtarıldı

Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ