Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Yiğitcan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.A. idaresindeki 25 ADA 398 plakalı hafif ticari araç ile G.Y. yönetimindeki 23 ACJ 459 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında sürücülerinde bulunduğu her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ