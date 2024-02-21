Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Göçmen Teslim Edildi, Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklanırken, 5 yasadışı göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli E.E.H.'nin aracı Maden ilçesinde durduruldu. Şüphelinin taşıdığı 5 yasadışı göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - ELAZIĞ