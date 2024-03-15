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Elazığ'da 24 zanlı yakalandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 168 yıl 85 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 168 yıl 85 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 'hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, fuhuşa teşvik etmek, aracılık yapmak veya yaptırmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, mala zarar verme, hükümlünün kaçması, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 168 yıl 85 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi üzerinde gerçekleşen 'Açıktan Hırsızlık' konusunun şüphelisi ve Nailbey Mahallesi General Abdullah Alpdoğan Caddesi üzerinde meydana gelen 'İkametten Hırsızlık' konusunun şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 24 zanlı ve 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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