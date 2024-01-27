Ehliyetsiz Vatandaş Pazara Çıktı, Trafik Ekiplerinden Kaçamadı

Bursa'da bir vatandaş ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıktı, trafik ve asayiş ekiplerinden kaçamadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz şekilde pazara çıkan E.T. (32), pazar alışverişini yaptıktan sonra eve döndüğü sırada uygulama noktasına girdi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede E.T.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. E.T. ekiplere 'Abi pazara çıktık, bak malzemeler de burada. Ceza yazmayın' dese de cezadan kaçamadı.

Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. - BURSA