Ehliyetsiz Vatandaş Pazara Çıktı, Trafik Ekiplerinden Kaçamadı
Bursa'da bir vatandaş ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıktı, trafik ve asayiş ekiplerinden kaçamadı. E.T. isimli vatandaşın ehliyetsiz şekilde pazara çıkması sonucu trafik ekipleri tarafından durduruldu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. E.T.'nin ceza almasına rağmen malzemelerini pazara bırakmasını istediği belirtildi.
Bursa'da bir vatandaş ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıktı, trafik ve asayiş ekiplerinden kaçamadı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz şekilde pazara çıkan E.T. (32), pazar alışverişini yaptıktan sonra eve döndüğü sırada uygulama noktasına girdi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede E.T.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. E.T. ekiplere 'Abi pazara çıktık, bak malzemeler de burada. Ceza yazmayın' dese de cezadan kaçamadı.
Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. - BURSA