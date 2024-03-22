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İnegöl'de ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinden kaçtı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 16 UV 687 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Polisin "dur" ihtarın uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Hızla ara sokaklarda seyreden sürücü, ölümü hiçe saydı. 30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.

Babasından habersiz almış

Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi.

Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Haberler

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