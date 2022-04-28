ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Ehliyetine el konulan maganda trafikte tehlike saçmaya devam etti

İSTANBUL Arnavutköy'de bir servis minibüsünün önünde tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan trafik magandası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından belirlenerek yakalandı. Şahsın daha öncede trafikte yapmış olduğu hatalı davranışlardan dolayı ehliyetine geçici süre el konulduğu buna rağmen araç sürmeye devam ettiği tespit edildi.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde yol verme yüzünden tartıştığı servis aracının önüne geçen otomobil sürücüsü Ekrem K. Tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Servis aracının defalarca kez kaza yapma tehlikesi ile baş başa bırakan Ekrem K. Yapılan görüntülü ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Magandanın daha önceden de trafikte tehlikeli hareketler yapması gerekçesi ile ehliyetine geçici süre el konulduğu ancak buna rağmen araç sürmeye devam ettiği tespit edildi.

"Sürücüye ceza yağdı, aracı bağlandı"

Ekiplerin tespiti üzerine ehliyetine geçici süre el konulduğu tespit edilen Ekrem K. 'ya ceza yağdı. Sürücüye sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmaktan 2918 sayılı K.T.K nın 36/3-b maddesinden 3674? trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit degistirmekten 46/2-c maddesinden 427? tescil plakasına da sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullandırmaktan 3674? olmak üzere toplamda 7775? para cezası uygulanarak aracı trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.