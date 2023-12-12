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Edirne'de marketten alışveriş yaparken yaşlı bir kişinin cep telefonu çalındı, 3 yabancı uyruklu kişi tutuklandı

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Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde bulunan bir markette yaşlı bir kişinin cep telefonu çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık çetesini tespit etti. Operasyon sonucunda 3 yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Cep telefonu hırsızları 3 kişi tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de marketten alışveriş yaparken yaşlı bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili Fas uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde bulunan bir markette herkes alışveriş telaşındayken, hırsızlık çetesi ise cep telefonu hırsızlığı peşindeydi. Yaşlı adamın manav tezgahından alışveriş yaptığı anda yanına yaklaşan hırsız, tereyağından kıl çeker gibi saniyeler içinde cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Cep telefonunun çalındığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsızla birlikte 1'i kadın 4 kişinin organize şekilde olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yerini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. İstasyon Mahallesi'nde şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Koşarak kaçarken binaların bodrum katlarına saklanan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fas uyruklu 4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken, serbest bırakılan kadın A.A. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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