Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde bin 539 araca cezai işlem uygulandı

Düzce'de güvenlik güçlerince yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Düzce'de huzur uygulamaları Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince denetimler devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde emniyet ve jandarma birimlerince, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlerde 329'u motosiklet, 112 okul servisi olmak üzere toplam 12 bin 321 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli maddelerden bin 539'una çeşitli maddelerden 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE