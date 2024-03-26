Düzce'de yapılan denetimlerde 24 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 35 bin 60 şahıs sorgulandı araması bulunan 58 şahıs yakalanırken 24 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 35 bin 60 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 58 şüpheli şahıs yakalanırken 24 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 15 adet kesici alet ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE