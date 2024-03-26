Düzce'de Narkotik Operasyonunda 37 Şüpheliye İşlem Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 37 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 18 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 36 olaya müdahale edilirken, 37 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda; 98 adet sentetik ecza, 25,4 gram esrar, 10 gram kokain, 15,11 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 249,7 gram bonzai ele geçirildi. - DÜZCE