Düzce'de 160 gram bonzai ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sokak çalışmasında, E.Ç. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 160 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli E.Ç.'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Aramada 4 parça halinde 160 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı Düzce Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. E.Ç.'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir şahıs hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE