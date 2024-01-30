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Dörtyol'da Yangında Baraka Kullanılamaz Hale Geldi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Öğmeiş mevkiinde bulunan bir barakada yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerin sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol İtfaiye Hatay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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