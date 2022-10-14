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Dolandırıcılar iş başında

3. Sayfa Haberleri

Dolandırıcılar iş başında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir şahsı dolandırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir şahsı dolandırdı.

Malkara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, E.K.'nin nakit para ve ziynet eşyaları dolandırması polisi alarma geçirdi.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik, saha ve kamera çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların K.Ç. (43), İ.İ. (42) ve E.R. (41) olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili İzmir ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar yakalandı. Ayrıca K.Ç.'nin, Kahramanmaraş Jandarma Bölgesi'nde gerçekleşen benzer nitelikte dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu tespit edilerek olay aydınlatıldı. Şüpheli K.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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