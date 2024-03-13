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Diyarbakır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 57 adet muhtelif sikke ve tarihi eser satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 57 adet muhtelif sikke ve tarihi eser satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün yapılan operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı, şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde 57 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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