Diyarbakır'da Oto Boya Dükkanında Yangın: 3 İşçi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesindeki bir oto boya dükkanında çıktı. Dükkanın bacası, işçiler boyama yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR