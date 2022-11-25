Diyarbakır'da köpeğe çarpan araca çarpmamak için canından oldu

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir sürücü köpeğe çarptı, arkadan gelen tır hakimiyetini kaybederek devrildi. Tır sürücüsü köpeğe çarpan araca çarpmamak için canından oldu, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Diyarbakır-Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken bir araç köpeğe çarptı, arkadan gelen tır sürücüsü de araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yağışlı hava nedeniyle uzun uğraşlar sonucu tırdan çıkartılan sürücü hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer araç da bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Can pazarı yaşanan yolda, hayatını kaybeden sürücünün yabancı uyruklu olduğu ve 25 yıldır Türkiye'ye sevkiyat yaptığı öğrenilirken, sürücünün kaza yaptığı tırı ise yeni aldığı ortaya çıktı. - DİYARBAKIR