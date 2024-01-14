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Diyarbakır'da kayıp vatandaşın aranması devam ediyor

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Diyarbakır'da akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki vatandaş, kadavra köpeklerinin de arama yapan ekiplere dahil edilmesiyle 7 gündür Dicle Nehrine aranıyor.

Diyarbakır'da 7 gündür kayıp vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki vatandaş, kadavra köpeklerinin de arama yapan ekiplere dahil edilmesiyle 7 gündür Dicle Nehrine aranıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulrezak Kılıç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.

Çalışmalar; Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD ekipleri, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve bunlara dahil edilen kadavra köpekleriyle de çalışmalar su altı ve su üstünde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 6 zodyak bot ve 4 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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