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Diyarbakır'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde küçük sanayi sitesinde hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde küçük sanayi sitesinde hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı.

Bismil Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinden, el aletlerinin çalındığı bilgisini alan Bismil Asayiş Büro Ekipleri, şüpheli tespitine yönelik çalışma başlattı.

Geçmişte meydana gelen hırsızlık olaylarındaki olay yeri verilerini karşılaştırmalı olarak analiz eden polis, yaklaşık elli şüpheli profili içerisinden Y.O.(19) isimli şüphelinin olayın faili olabileceğini tespit etti.

Y.O.'yu Bismil'de sokak sokak takip eden polis, şüpheliyi çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan çalıntı el aletini çaldığını itiraf etti.

Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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