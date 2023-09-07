Diyarbakır'da düğün sonrası silahla havaya ateş açanlar serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düğün sonrası gelinle damadı evine bırakıp sokakta silahlarla havaya rastgele ateş eden ve gözaltına alınan M.K. ile Ç.G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde düğün sonrası gelinle damadı evine bırakıp sokakta silahlarla havaya rastgele ateş eden ve gözaltına alınan M.K. ile Ç.G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası gelin ile damadı evine bırakan bir grup, sokakta araçlarından çıkardıkları uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, tespit edilen şüpheliler M.K ile Ç.G., 'genel güvenliği tehlikeyi sokmak' suçuyla adreslerinde gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahlara da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.