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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çukur-Üçocak yolunu yeniledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çukur-Üçocak yolunu yenileyerek hizmete sundu. Yolun ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlandı ve sıcak asfalt serildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır ve Elazığ arasında önemli bir bağlantı yolu olan Çukur-Üçocak yolunu yenileyerek hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda Hani ilçesi Çukur Mahallesi ile Elazığ Üçocak Beldesi arasında bağlantı sağlayan yolu yeniledi.

Ekipler, daha önce kullanılamaz hale gelen 9 kilometrelik yolda altyapı çalışmalarını tamamlayarak 12 bin ton sıcak asfalt serdi. Sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların yolu güvenli bir şekilde kullanmaları için çizgi çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani-Üçocak yolunun yılların hayali olduğunu, gerçekleştiğini belirtip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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